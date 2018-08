La Stampa e gli esuberi granata: "Il Toro al bivio Ljajic"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato in Italia s'è chiuso ormai da un paio di settimane, ma per qualche club va avanti sulle uscite. "Il Toro al bivio Ljajic", titola in questo senso La Stampa nella sua apertura sui granata, evidenziando come il fantasista serbo trovi poco spazio agli ordini di Mazzarri e sottolineando le parole di Urbano Cairo: "Via solo se ce lo chiede".