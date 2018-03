La Stampa e la finale Champions: "Rapina scatenò fuga dalla piazza"

© foto di Ospiti

Il quotidiano La Stampa scrive in prima pagina di quanto accaduto lo scorso 3 giugno in piazza San Carlo, a Torino, in occasione della finale tra Juventus e Real Madrid. Migliaia di tifosi erano presenti per seguire l'atto conclusivo della Champions League tramite il maxischermo istallato per la grande occasione, mentre il giornale titola: "Una rapina con lo spray per borseggiare i tifosi scatenò la fuga dalla piazza". Svolta nell’inchiesta sulla notte della finale di Champions. Analizzati gli oggetti sequestrati: il sospetto è che sia stato usato un liquido urticante per generare il panico e poter borseggiare i tifosi.