La Stampa: "Forza quattro, il Toro si riavvicina all'Europa"

"Forza quattro, il Toro si riavvicina all'Europa" titola La Stampa oggi in edicola. "Dopo il Cagliari travolto anche il Crotone, Belotti il trascinatore: 'Abbiamo il diritto e il dovere di crederci'". Con questo successo il Torino consolida il decimo posto ma soprattutto si porta a -5 dal treno in lotta per un posto in Europa League, quando mancano 8 giornate alla fine del campionato.