La Stampa: "I limiti europei dietro al ko della Juve"

"I limiti europei dietro al ko Juve, la lezione Real accende la luce sul futuro" titola La Stampa in edicola oggi tornando sulla partita di martedì sera all'Allianz: "Stabili ai vertici Champions, i bianconeri pagano ancora un gap in ingaggi e investimenti. Figlio anche del nostro calcio". Nel taglio laterale: "Marchisio ci crede: 'Non è finita'. Ma lui è ai margini".