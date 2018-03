La Stampa: "Il coraggio di Di Biagio. Tre mesi per conquistare l'Italia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo giorno di scuola ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per la nuova Nazionale di Luigi Di Biagio. "Il coraggio di Di Biagio, ct a tempo. Tre mesi per conquistare l'Italia" è il titolo scelto in merito da La Stampa per raccontare il nuovo ruolo dell'ex ct dell'Under21. "Dopo otto anni in FIGC si gioca tutto con una Nazionale d'attacco".