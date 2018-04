La Stampa: "Il Milan va piano, il Toro no: è maxi volata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le ultime tre vittorie consecutive si è riaperta clamorosamente per il Torino la corsa verso un posto in Europa League. "Il Milan va piano, il Toro no: è maxi volata" titola quest'oggi La Stampa che poi scrive: "Gli ultimi tre turni hanno rimescolato le carte della corsa all'Europa League. Adesso sono in cinque a giocarsi due posti. E finire settimi potrebbe non bastare".