La Stampa: "L'ascesa della nuova borghesia. Solo la Juve non tradisce"

Con l'arrivo della sosta per gli impegni della Nazionale arriva il momento per il primo, parzialissimo, bilancio sulla nuova Serie A. A farlo questa volta è La Stampa nel pezzo dal titolo "L'ascesa della nuova borghesia. Solo la Juve non tradisce mai". "Bianconeri a punteggio pieno e big in ritardo: il Sassuolo guida l'inseguimento".