La Stampa: "La sfida tra tecnici accende Roma-Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La sfida tra tecnici accende Roma-Inter", è questo il titolo scelto da La Stampa per il big match di questa sera dell'Olimpico. "Di Francesco a rischio, fischi annunciati per l'ex Spalletti", sottolinea il quotidiano che spiega come aleggia ancora il fantasma di Francesco Torri sul ritorno del tecnico a Roma.