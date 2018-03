La Stampa: "Lazio, Milan e l'Europa League tabù"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiusi gli ottavi di finale di Champions League scatta l'ora decisiva per l'Europa League. Oggi in programma il ritorno dei ottavi dell'ex Coppa UEFA con Milan e Lazio portabaniera italiane. Di questo parla La Stampa nel pezzo dal titolo "Lazio, Milan e l'Europa League tabù". "Ritorno in salita nel torneo che non vinciamo dal 1999" scrive ancora il quotidiano.