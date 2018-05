La Stampa: "Milan al bivio: se non vince stagione da incubo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della finale di Coppa Italia La Stampa dedica spazio anche al Milan, rivale della Juventus per la coppa nazionale. "Milan al bivio: se non vince la stagione può essere da incubo" titola il quotidiano che poi scrive: "Un trofeo e i gironi di Europa League per salvarsi in extremis. Altrimenti guai poi a perdere contro Atalanta e Fiorentina".