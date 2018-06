La Stampa: "Napoli alza il pressing su Sirigu. Il Toro fa muro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Napoli alza il pressing su Sirigu. Il Toro fa muro". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa in merito al mercato dei granata. Monta di ora in ora l’interesse del Napoli per Salvatore Sirigu. Grazie al lavoro concentrato del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli e al terreno fertile trovato intorno al portiere del Toro e di nuovo della Nazionale, che ha un anno di contratto con i granata e non ha ancora firmato il prolungamento del rapporto con il club di Urbano Cairo, nonostante la volontà del patron di blindare l’ex del Psg. Ancelotti avrebbe chiesto espressamente Sirigu,offrendo in cambio il 27enne Luigi Sepe, nel caso in cui dovesse sfumare la trattativa per Leno del Bayer Leverkusen, che è di 5 anni più giovane del granata, ma costa molto di più: 28 milioni. E il Toro? Fa muro, anche perché dopo aver risolto il problema portiere che si portava avanti da qualche anno, non ha nessuna intenzione di ributtarsi nella mischia. Tanto più che grosse opportunità non se ne vedono (Viviano, nome caldo la scorsa stagione, lascerà sì la Sampdoria, ma si accaserà al Parma). L’unico modo per fargli cambiare idea può essere un’offerta superiore a 10 milioni, ma oggi sarebbe una plusvalenza che non ha nessuna intenzione di agevolare.