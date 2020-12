La stampa nazionale accende i fari sulla Serie C: Casertana in campo con 9 uomini dal 1'

"Clamoroso a Caserta: la squadra di Guidi, decimata dal Covid, è scesa in campo solo con 9 giocatori. La gara è iniziata con 45’ di ritardo: l’Asl locale prima dell’inizio ha effettuato tre tamponi a calciatori della Casertana con la febbre, scesi lo stesso in campo - senza avere gli esiti, attesi nelle prossime ore - insieme agli altri 6 disponibili (tutti positivi gli altri 15, a cui si aggiungono 2 squalificati e 5 infortunati). Alla Lega Pro però risultano 16 giocatori negativi e quindi il rinvio in base alle regole non era possibile. Avendo inoltre già chiesto il rinvio con il Bisceglie, la Casertana è dovuta scendere in campo contro la sua volontà, perdendo il match che la Viterbese ha vinto senza forzare": ecco quello che è successo ieri allo stadio "Pinto", in occasione della 16^ giornata del campionato di Serie C, Girone C. A raccontare così il fatto è stata La Gazzetta dello Sport, che ha titolato: "Casertana in 9 per il Covid: la Viterbese va ma è polemica".

La stampa nazionale ha ovviamente acceso i fari sulla vicenda, con Tuttosport che si è così espresso: "Casertana in 9 per il Covid: è 0-3". Nel dettaglio: "Ha vinto la Viterbese, ha perso il calcio italiano. La Casertana è stata costretta a giocare in 9 nonostante 15 positività al Covid-19 che, unite a infortuni e squalifiche, hanno determinato una farsa. La Viterbese ha rifiutato la richiesta della Casertana di rinviare l’incontro, vinto senza affanni dagli ospiti con le reti di Bensaja e Rossi (2). La gara è iniziata con 45’ di ritardo, durante i quali l’Asl di Caserta ha sottoposto 3 calciatori della Casertana febbricitanti al test rapido, risultati negativi".

Infine, il Corriere dello Sport: "Tamponi allo stadio, Casertana in 9. No al rinvio: accuse alla Viterbese". "L’allenatore e il patron rossoblù contro Asl, Lega Pro e il club laziale. Che replica: Non tocca a noi decidere", la chiosa finale.