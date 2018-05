La Stampa, proposta degli sfidanti: "Traghettatore Figc fino al 2020"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano La Stampa dedica spazio al vertice romano di Sibilia, Gravina e Tommasi, ovvero di coloro che vorrebbero tornare al voto per la presidenza della Figc dopo le troppe schede bianche dello scorso 29 gennaio. Le parti in causa stanno procedendo insieme con l'obiettivo di trovare un nome buono come presidente-traghettatore fino al 2020. I nomi fatti sono quelli del procuratore Figc Giuseppe Pecoraro, del dirigente d'azienda Rocco Sabelli, del giurista Vito Cozzoli o di ex giocatori come Maldini e Pirlo. "Un traghettatore Figc fino al 202. Gli sfidanti e la proposta condivisa", titola il quotidiano.