La Stampa: "Sampaoli mette in castigo Dybala e Icardi"

Spazio anche all'Argentina e alle parole del ct Jorge Sampaoli sulle colonne del quotidiano La Stampa. "'È la squadra di Leo', Sampaoli mette in castigo Dybala e Icardi", il titolo del giornale torinese che scrive come il selezionatore sudamericano abbia bocciato la punta della Juve: "Non so se l’anarchia con il club gli fa bene”, ha poi aggiunto l'ex ct del Cile. Porta socchiusa, invece, per l'attaccante dell'Inter in ottica Mondiale.