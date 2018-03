La Stampa su Juve-Real: "La sfida che decide una stagione"

© foto di J.M.Colomo

Attenta analisi su La Stampa in vista della sfida di Champions fra Juventus e Real Madrid. "La sfida che decide una stagione. Juve e Real alle grandi manovre", il titolo scelto. Nel pezzo si analizza cosa funziona (difesa per Allegri, attacco per Zidane), cosa non funziona (Mandzukic e Pjanic fuori forma, Navas subisce troppe reti), gli infortuni, il calendario da qui alla doppia sfida e le pressioni con cui arrivano le due squadre.