La Stampa sul mercato: “La Juve tra dubbi e sogni”

Il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus si conferma ogni giorno più incerto. Dopo settimane di indiscrezioni, a suffragare la possibilità di un addio avevano provveduto le parole del vicepresidente bianconero Pavel Nedved, e adesso si aggiungono quelle di John Elkann, presidente di Fca e di Exor, finanziaria della famiglia Agnelli che detiene il pacchetto di maggioranza del club, riporta La Stampa. Higuain, accostato al Chelsea nonostante il raffreddamento della candidatura di Maurizio Sarri per la panchina, medita, come Medhi Benatia, di cambiare maglia, e la filosofia societaria di non trattenere nessun calciatore contro la sua volontà non contempla eccezioni. A patto, naturalmente, che pervengano offerte adeguate. L’ad Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici studiano ovviamente un’eventuale successione, monitorando in particolare Alvaro Morata del Chelsea, Edinson Cavani del Psg e Anthony Martial del Manchester United, al di là del sogno Lewandowski.