La Stampa sul Torino: “L'anno nero di Belotti non finisce più”

"L'anno nero di Belotti non finisce più", così titola in un box alto in prima pagina La Stampa sul momento difficile in casa Torino e sulla crisi del suo attaccante principe. "Cercasi Belotti disperatamente. Il riscatto del Toro passa dai gol del Gallo. - si legge all'interno - Cairo l'aveva valutato 100 milioni, ora vale molto meno. Ha 11 gare per riprendersi”.