La Stampa sul Torino: "I conti non tornano. Stipendi da zona Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Interessante approfondimento de La Stampa sul Torino. "Toro, i conti non tornano. Soltanto gli stipendi sono da zona Europa", il titolo scelto. Nel pezzo, si spiega come gli ingaggi siano aumentati ma la classifica resti peggiore rispetto ad un anno fa. In totale i granata, secondo lo studio, hanno speso 1,25 milioni di euro per igni punto conquistato.