La Stampa sull'allungo della Juventus: "Decollo scudetto"

"Decollo scudetto", titola La Stampa in apertura delle sue pagine sportive. In foto la Juventus che esulta al termine della vittoria per 3-0 sulla Sampdoria. Complice il pareggio del Napoli contro il Milan, i bianconeri sono ora a +6 sui diretti avversari a 6 giornate dal termine.