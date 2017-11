© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'arma in più". Pagine sportive de La Stampa dedicate all'Italia, in vista della sfida di domani contro la Svezia. L'arma in più? I veterani, a cui sembra fare ricorso Ventura, assieme a un centrocampo più folto. Buffon, De Rossi, Chiellini, Barzagli, Bonucci: tutti pronti a guidare gli azzurri verso Russia 2018.