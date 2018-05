La Stampa sulla Champions: "Un'altra finale tra veleni"

© foto di J.M.Colomo

"Il Real e l'imbattibile Zizou. Un'altra finale tra veleni". Approfondimenti de La Stampa dedicato all'ultimo atto della Champions League: terza finale consecutiva per il tecnico francese, che sarebbe il primo ad alzare il trofeo per tre volte di fila. Ma c'è anche, evidenzia il quotidiano, l'ira del Bayern per i penalty non fischiati al Bernabeu.