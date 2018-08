La Stampa sulla Juve: “Cercasi partner per Ronaldo”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio anche alla nuova Juventus nelle pagine sportive de La Stampa in edicola che titola: “Cercasi partner per Ronaldo, la Juve prepara una nuova era”. “Sabato il debutto a Verona contro il Chievo, per i bianconeri è una corsa contro il tempo. - si legge ancora – Allegri vara il 4-4-2, ma solo uno tra Dybala e Mandzukic può giocare con il portoghese”.