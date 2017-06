© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La Juve punta su Matuidi e prova a tenere Alex Sandro". Questo il titolo de La Stampa sul mercato dei campioni d'Italia. Torna di moda il nome del centrocampista francese per la mediana, mentre il brasiliano è un punto fermo per Allegri e il club farà di tutto per cercare di trattenerlo.