La Stampa: "VAR in Europa, la UEFA non ha fretta". Forse arriva nel 2019

Il quotidiano La Stampa scrive della VAR in Europa. La Juventus e anche altri club chiedono l'introduzione del mezzo tecnologico in ambito continentale ma la Uefa, un mese fa, è stata chiara: no alla moviola in campo per il momento, semmai dal 2019 in poi. Il motivo? Questioni organizzative, economiche e soprattutto tecniche. Le ragioni organizzative ed economiche camminano insieme: convincere anche le federazioni più remote a dotarsi della struttura VAR magari per una sola gara nei turni preliminari non è semplice.