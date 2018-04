La Stampa: "Zidane, il ritorno di uno di famiglia"

© foto di J.M.Colomo

Per La Stampa il personaggio di questo ennesimo confronto in Champions League fra Juventus e Real Madrid è Zinedine Zidane. Al tecnico degli spagnoli è dedicato un pezzo dal titolo: "Zidane, il ritorno di uno di famiglia. 'Real e Juve hanno lo stesso DNA'". "Prima volta allo Stadium per il francese, da calciatore idolo bianconero. 'Qui ho imparato molto. Come giocatore ma anche come persona'".