La Ternana stende il Bari e vola a + 7: la B nel mirino. Le aperture dei quotidiani

In decisa rampa di lancio la Ternana di Cristiano Lucarelli, che vince anche a Bari per 1-3 (grazie alla doppietta di Partipilo e al gol di Furlan) e si porta a +7 sul secondo posto occupato dallo stesso Bari in coabitazione con il Teramo. L'obiettivo Serie B, per le Fere, è ormai dichiarato.

E ne parla anche La Gazzetta dello Sport: "Una Ternana maestosa schiaccia il Bari con Falletti-Partipilo. Il primo illumina, l’attaccante (un ex) concretizza. Lucarelli lanciatissimo, strada spianata per la B". Con una precisazione: "Chi fermerà la Ternana? Vista al San Nicola, la squadra di Lucarelli non ha rivali nella corsa alla B. Falletti è un extra lusso per la categoria, intorno alla sua classe tutto ha girato a meraviglia. Ma a concretizzare il colpaccio è stato un barese del rione San Girolamo, Anthony Partipilo: nato, cresciuto e… abbandonato dal Bari".

Fa eco il Corriere dello Sport: "La Ternana spaventa il campionato. Anche il Bari si arrende a Lucarelli. Sette centri di fila dei rossoverdi. Due gol di Partipilo chiude il conto Furlan. Ciofani non basta ai pugliesi". Nel dettaglio: "Il Bari fuorigioco. Salgono a 7 i punti di distacco dalla capolista Ternana dopo sole dieci partite.C’è tempo per recuperare ma il cammino del Bari, raggiunto dal Teramo, si complica. Non risolve niente Antenucci, risolve tutto il barese doc Partipilo con una splendida doppietta. E siccome Simeri e tutti gli altri sono di una sventatezza solare, la Ternana vince facile mettendo in liquidazione i sogni del Bari".

Conclude Tuttosport: "Ternana show: vince pure a Bari e si stacca a +7. Settima vittoria di fila: doppietta di Partipilo e poi Furlan. Ai pugliesi non basta Ciofani". Sul match: "Se la gara Bari-Ternana fosse stata un film sarebbe stato intitolato “La grande bellezza“ per il bel calcio messo in mostra dalle Fere le quali hanno dato ai biancorossi in casa propria una lezione che se la ricorderanno a lungo. I galletti sono mancati nella partita più importante che avrebbe permesso loro di accorciare la distanza dalla capolista, invece sono sprofondati a meno 7 punti, sia pure con una partita in meno. Ad asfaltare il Bari sono stati due ex il barese Partipilo (autore di una doppietta) e Furlan".