L’apertura della Gazzetta dello Sport: “Bale show, Cr7 shock”

La rovesciata di Bale e la terza Champions di fila conquistata dal Real Madrid sono già cinema e storia, le rivedremo milioni di volte sugli schermi e le leggeremo nei libri del calcio, ma gli errori compiuti dal portiere tedesco Loris Karius sono qualcosa che ha portato questa finale di Kiev in una nuova dimensione. Due orrori di questo genere non si erano mai visti, almeno a questi livelli, spiega La Gazzetta dello Sport. Cristiano parla poco, ma quando lo fa è chiaro, aperto, sincero. E allora boom: “È stato molto bello giocare nel Madrid”. Però evidentemente ieri l’obiettivo delle parole Ronaldo era un altro: Florentino Perez. Che non gli vuole rinnovare il contratto fermo ai 21 milioni netti di euro.