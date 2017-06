L’apertura della Gazzetta dello Sport, Spalletti: “L’Inter sono io”

Il nuovo allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: “Cercherò di trasferire il mio modo di lavorare alla squadra. Li martellerò ogni giorno su questo concetto, se non capiscono cosa vuol dire vestire la maglia dell’Inter, non si va da nessuna parte. Sono eccitato di poter lavorare per l’Inter e voglio lo stesso sentimento nei miei uomini”.