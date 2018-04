L’Inter non segna più. La Stampa: “Piccolo passo da Champions”

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Mazzarri, Gasperini. L’Inter non riparte più (e il ritorno in Champions resta complicato) perché a tenerla ferma ci pensano ex avvelenati. Domenica scorsa l’aveva battuta il Toro del toscano cacciato da Thohir nel 2014, ieri sera l’Atalanta del torinese esonerato da Moratti nel settembre 2011 le ha imposto un pari dopo averla dominata nei primi 30’ e rischiato nella ripresa. Spalletti se l’è cavata ma ha rischiato grosso anche per colpa sua: l’avvio choc è figlio dell’impronosticabile passaggio al 3-4-3 che di fatto ha disorientato i suoi, spiega La Stampa. Passata la sfuriata locale, l’Inter è riuscita a venirne fuori, costruendo qualche buona chance. Ma era proprio necessario concedere un terzo di partita? E, in ogni caso, con questo 0-0 i minuti senza rete diventano 311’ e i punti nelle ultime tre partite appena due. Troppo poco, aspettando il derby romano.