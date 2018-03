L’Inter vuole battere il suo doppio limite: pochi gol e trasferte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È una trappola e si vede lontano un miglio. Ricaricata dal pareggio contro il Napoli, l’Inter incrocia una Samp traumatizzata dalla pesante sconfitta di Crotone. La semplice equazione basta ad autorizzare comode e scontate facilonerie, spiega il Corriere della Sera. Non c’è però da fidarsi né dei nerazzurri, né della squadra di Giampaolo, debole con i deboli e fortissima con le grandi, soprattutto in casa dove ha già battuto la Juventus e conquistato 32 dei 44 punti che ha in classifica. Lo stadio Ferraris si è santificato come cimitero delle speranze e dei tecnici dell’Inter. Il male dell’Inter è in fondo semplice da scovare: segna poco, e molto meno delle altre, soprattutto nelle ultime dieci giornate.