Lazio, allarme giallo: record di cartellini che sono già 25. Inzaghi preoccupato

Venticinque cartellini gialli in otto giornate. La Lazio - scrive il Corriere dello Sport - è la più ammonita in Serie A. Ma non la più cattiva, in quanto ha commesso appena 100 falli: gliene bastano 3,8 in media per prendere un'ammonizione. E' il rapporto più basso, come segnalano le statistiche Opta. Il primato di cartellini gialli davanti a Sampdoria (22), Spezia e Milan (20) contrasta con la capacità di spezzare il gioco avversario. La classifica dei cartellini evidenzia la aggressitività di squadre votate al pressing alto e al contrasto come Verona e Spezia (137), Atalanta (124) e Inter (123).