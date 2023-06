Lazio, buone notizie sul futuro di Luis Alberto. Il Messaggero: "Il rinnovo è a un passo"

Luis Alberto perno della Lazio, nel presente e nel futuro. Come riporta Il Messaggero, lo spagnolo è atteso nella capitale la prossima settimana per firmare il rinnovo sino al 2027 a circa 4 milioni di euro compresi bonus. In questo modo non dovrà attendere le sorti di Milinkovic-Savic, conteso tra Inter, Juventus e Milan.