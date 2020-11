Lazio, caos tamponi. La Gazzetta dello Sport: "Cambia il laboratorio, tornano i contagi"

vedi letture

C'è un nuovo colpo di scena nel caso tamponi in casa Lazio: ieri è infatti emersa la positività di tre giocatori biancocelesti. Visti i risultati discordanti degli ultimi tempi, il club non si è voluto affidare né a Synlab, né a Diagnostica Futura, ma a un laboratorio terzo, vale a dire il Campus Biomedico, una delle strutture più note della Capitale. "Ieri mattina - scrive La Gazzetta dello Sport - il Campus Biomedico ha comunicato le positività alla ASL Roma 4 (quella del datore di lavoro che li aveva richiesti, quindi la Lazio con sede a Formello). La ASL Roma 4 avrebbe poi informato la Roma 1, in quanto competente sul luogo di residenza dei pazienti contagiati (i tre giocatori). Ma il Ministero della Salute prevede che la comunicazione alla ASL venga fatta soltanto in caso di positività al tampone molecolare, non certo rapido o antigenico che sia".

Il tampone rapido, spiega la rosea, deve la sua velocità al fatto che non ricerchi il genoma virale, ma soltanto la presenza di proteine di superficie del virus. Dunque i tre positivi hanno fatto un molecolare che anche stavolta ha dato risultati diversi da quello del laboratorio di Avellino. Cade quindi il discorso "il molecolare vale più del rapido", sempre secondo il quotidiano, ma soprattutto l'ipotesi di vedere i tre in campo domani nella preparazione della gara contro la Juve: "Anche perché - si legge - con la ASL che vigila e un'inchiesta della Procura federale in corso non si possono commettere leggerezze".

Se uno dei tre fosse Immobile, la posizione del club si aggraverebbe ulteriormente, secondo la rosea: "Qui parliamo di un laboratorio di indubbia affidabilità che evidenzia una positività come aveva già fatto Synlab in due occasioni, il 26 ottobre e il 2 novembre, mentre i tamponi di Avellino erano risultati negativi il 30 e 31 ottobre (e leggermente positivo il 2 novembre), tanto che la Lazio aveva interrotto l'isolamento dell'attaccante portandolo a Torino, dove è entrato nella ripresa (aveva pochi allenamenti sulle gambe) e segnato".