Lazio, Corriere della Sera: "Anderson, quasi fatta col West Ham"

Felipe Anderson, quasi fatta col West Ham, scrive l'edizione romana del Corriere della Sera raccontando dell'offerta inglese poco sopra i 30mln con i bonus che ancora non soddisfa la Lazio, ma con contatti continui per chiudere anche in tempi piuttosto stretti. Del resto - si legge - le volontà convergono perché Lotito ha aperto alla cessione, gli inglesi lo vogliono ed il giocatore vuole una nuova esperienza. Difficile ipotizzare una soluzione diversa.