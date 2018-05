Lazio, Corriere della Sera: "Anderson sempre sul filo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anderson sempre sul filo. Il futuro resta un mistero, scrive l'edizione romana del Corriere della Sera definendo il brasiliano un giocatore sempre in bilico tra gloria e polvere, esplosione e implosione. Sul mercato la situazione è la stessa, da eterno incompiuto e patrimonio indefinito. Difficile mettere d'accordo le parti su un giocatore del genere: quanto vale? In Italia ci ha pensato il Napoli, ma l'offerta di ADL non superava i 25mln. Pochi per Lotito, ma chi spenderebbe 40mln per un talento non ancora esploso? La Juve ha investito quei soldi - si legge - per Douglas Costa, stella internazionale. Sul tavolo intanto c'è anche il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020.