Lazio, Corriere della Sera: "Fiato corto a centrocampo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiato corto a centrocampo, titola l'edizione romana del Corriere della Sera per raccontare l'avvicinamento della Lazio alla sfida interna con la Sampdoria. L'organico a disposizione di Inzaghi non ha grandi alternative soprattutto a centrocampo e domani non ci saranno Murgia, espulso a Firenze, e Luis Alberto. Inoltre Paorlo non è al massimo della condizione, anche se ieri s'è allenato, e Lulic è stanco per i tanti impegni. La Lazio arriva col fiato corto e gli uomini contati alla sfida a tre con Inter e Roma che vale la Champions.