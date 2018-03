Lazio, Corriere della Sera: "Il centrocampo è da rinforzare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampo è da rinforzare, Tare sogna Wilshere, scrive l'edizione romana del Corriere della Sera che racconta della strategia con Milinkovic-Savic, ovvero inserire un elemento di spessore per dare a Inzaghi maggiori rotazioni, mentre senza Sergej interventi di rilievo, ma con i soldi in cassa per farli. Diversi elementi sono seguiti da tempo da Tare che ci ha provato anche a gennaio: Baselli ad esempio ha una valutazione non impossibile, poi Viviani, ex Roma alla Spal con riscatto dal Verona, Badelj che si libera a giugno dalla Fiorentina, ma anche Dekker dello Zwolle. Il vero sogno però, raccontano in Inghilterra, è Wilshere dell'Arsenal, in scadenza di contratto e attratto dall'Italia col Milan già attivo sul giocatore.