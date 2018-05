Lazio, Corriere della Sera: "Immobile accelera per l'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Immobile accelera. Il rientro con l’Inter è molto più vicino, scrive l'edizione romana del Corriere della Sera raccontando della voglia dell'attaccante di portare la Lazio in Champions tramite i suoi gol. Non si arrende all'infortunio, arrivato proprio nel momento più importante, e trasmette messaggi positivi in vista della sfida all'Inter che quasi certamente sarà uno spareggio per il quarto posto. Ieri niente piscina, ma ritorno in campo per corsa leggera. Un segnale chiaro: se non ci saranno complicazioni, ci sarà.