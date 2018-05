Lazio, Corriere della Sera: "Incertezze cancellate"

© foto di Federico Gaetano

Incertezze cancellate. Titola così l'edizione romana del Corriere della Sera in riferimento alle scelte per la sfida all'Inter. Immobile ci sarà ha risolto i suoi problemi fisici o quanto meno forzato i tempi di recupero, così come De Vrij, il caso più spinoso. Il difensore ha inviato un messaggio di grande partecipazione ai compagni, assicurando che è pronto a scendere in campo.