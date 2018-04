Lazio, Corriere della Sera: "Inzaghi, schemi e psicologia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inzaghi, schemi e psicologia per un derby da vera Lazio, scrive l'edizione romana del Corriere della Sera analizzando il post-Salisburgo. Dopo il tracollo in Europa League, per Inzaghi le ore che lo condurranno al derby sono - si legge - le più difficili della sua giovane carriera di allenatore. A partire dagli schemi per fronteggiare la nuova Roma, sbocciato col Barça con un 3-4-1-2, senza trascurare l'aspetto mentale con i giocatori usciti male dal black-out che è costato l'eliminazione quando sembrava ormai fatta.