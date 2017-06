Lazio, Corriere della Sera: "Lotito ha 15 giocatori in esubero"

© foto di Federico De Luca

Lotito ha 15 giocatori in esubero. L'edizione romana del Corriere della Sera sottolinea che ci sono tanti giocatori in uscita, ma il club di Lotito non sa a chi dare. Fatica a trovare una collocazione ad esempio Kishna che ha un contratto da 1,3mln netti fino al 2019. Stesso discorso per Djordjevic, Mauricio, Morrison, che ha messo assieme cinque partite al QPR. Tra giocatori rientrati dai prestiti ed esuberi si supera ampiamente quota 40: una quindicina, che diventeranno venti con i nuovi acquisti, da piazzare quanto prima.