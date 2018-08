Lazio, Corriere della Sera: "Non basta fermare Ronaldo"

© foto di Federico Gaetano

Non basta fermare Ronaldo, scrive l'edizione romana del Corriere della Sera usando le parole di Simone Inzaghi nella conferenza alla vigilia della sfida contro la Juventus. Il tecnico della Lazio ha smontato le polemiche sul video della presunta lite con Lotito che ha scatenato il video e spostato l'attenzione sulle difficoltà del match di quest'oggi: "Un confronto per il bene della Lazio, tutti quanti siamo da tanto nel mondo del calcio e sappiamo che certi colloqui tra presidente e allenatore sono all’ordine del giorno". Su Ronaldo: "Sarà un osservato speciale, è il migliore del mondo, ha vinto gli ultimi Palloni d’oro. Ma per arginare la Juve non basta fermare lui, ci sono Dybala, Mandzukic, molti campioni. Dipenderà da noi, dovremo dare il massimo, magari confidando di non trovare un’avversaria in grandissima giornata".