Lazio, Corriere della Sera: "Operazione aggancio"

Operazione aggancio, titola l'edizione romana del Corriere della Sera presentando la sfida della Lazio sul campo dell'Udinese. La squadra di Inzaghi può agganciare infatti la Roma, sconfitta ieri in casa dalla Fiorentina. Il tecnico biancoceleste però ha parlato di fame e umiltà perché evidentemente c'è il rischio di un po' di appagamento dopo la grande prova in Europa League, ma anche di presunzione considerando che l'avversario è reduce da sette sconfitte consecutive. La partita la Lazio non deve sbagliarla innanzitutto a livello mentale.