Lazio da Champions, il CorSport: "Per Sarri dubbio in attacco, Marusic può farcela"

vedi letture

Per dimenticare il ko di Bologna, la Lazio sogna una vittoria in Champions che sarebbe vitale per tenere ancora in vita il discorso qualificazione. Nella testa di Sarri, però, secondo il Corriere dello Sport c'è ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere per la sfida di domani contro il Feyenoord: quello principale è legato all'attacco, con Immobile e Castellanos in corsa per una maglia.

Per il resto, il tecnico biancoceleste spera nel recupero di Marusic (se non dovesse farcela è pronto Hysaj) e pensa di rilanciare dal 1' Zaccagni. A centrocampo scalpitano Kamada e Vecino.