Lazio, doppio debutto e Badelj parte dalla panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Avanti con il 3-5-1-1, scrive la Gazzetta dello Sport analizzando le scelte di formazioni della Lazio di Simone Inzaghi in vista della sfida alla Juventus. Per nove undicesimi sarà la formazione che dieci mesi fa pose fine all’imbattibilità interna bianconera che durava da oltre due anni: debutto stagionale per Leiva e Lulic, assenti alla prima col Napoli perché squalificati e l'ex viola Badelj che partirà dalla panchina. Out gli infortunati Luiz Felipe e Berisha e l’altro squalificato Patric.