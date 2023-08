Lazio, ecco il vice Provedel. Il Corriere dello Sport: "Sepe in dirittura d’arrivo"

vedi letture

La Lazio ha pronto il piano per coprire le spalle a Provedel: il profilo individuato dalla società biancoceleste è quello di Luigi Sepe, esperto portiere 32enni in uscita dalla Salernitana e in scadenza di contratto nel 2024. L'ex Parma ha rotto con il club campano dopo l'arrivo di Ochoa e ha deciso di rinnovare il suo accordo. "Neppure ha seguito la squadra a Roma, aspettando il trasferimento: si è concesso un weekend di relax a Ischia" in attesa di una fumata bianca che appare sempre più vicina. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport.