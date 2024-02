Lazio, Felipe Anderson va in scadenza. Il Messaggero: "Da oggi può firmare per la Juve"

Sembra ormai destinata ai titoli di coda la seconda esperienza di Felipe Anderson alla Lazio. Il brasiliano, tornato in biancoceleste dopo le esperienze complicate tra West Ham e Porto, è rinato calcisticamente trovando grande continuità (con 128 apparizioni di fila da agosto

2021, un dato che lo rende unico in tutti i top 5 campionati europei).

Nonostante il feeling ritrovato con l'ambiente laziale, la sua seconda esperienza a Roma dovrebbe chiudersi a fine stagione. Come riporta Il Messaggero, Lotito non andrà oltre alla proposta di un rinnovo quadriennale (con opzione sino al 2028) a 3 milioni di euro con bonus facile per arrivare a 3,5. Niente a che vedere invece con l’accordo da 4 milioni (più commissioni) che pare aver trovato con la Juventus già da novembre. A giugno scade il contratto del brasiliano: senza rinnovo, può già firmare per i bianconeri (o per un altro club).