Lazio, Gazzetta dello Sport: "Il collezionista di record"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il collezionista di record, Immobile vede Chinaglia", titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport esaltando la stagione di Ciro Immobile. La punta della Lazio è infatti già a 33 gol in stagione, appena uno in meno delle 34 di Chinaglia nell'indimenticabile stagione 1973-1974 del primo Scudetto laziale in cui fu l'emblema bianco-celeste. La media impressionante di Immobile lo avvicina anche alla classifica marcatori e lo tiene in corsa persino per la Scarpa d'oro, ad un gol da Messi, Kane, Salah e Cavani.