Lazio, Gazzetta dello Sport: "La prova più complicata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cercasi Lazio, per Inzaghi arriva la prova più complicata, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport analizzando il momento dei biancocelesti dopo il ko più doloroso della stagione che è costato l'eliminazione dall'Europa League. La necessità è di ripartire subito per superare lo choc, a patto - si legge - di non subirne ovviamente un altro. Il derby arriva solo 72 ore dopo la delusione europea e Inzaghi sta lavorando soprattutto da psicologo per superare una botta tremenda. Il tecnico è chiamato alla prova più difficile da superare.