Lazio, Gazzetta dello Sport: "La sfida di Ciro a CR7"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Battute e trono del gol, la sfida di Ciro a CR7, scrive la Gazzetta dello Sport ricordando la battuta dell'attaccante della Lazio nel pre-campionato: "Sapete qual è stata la prima cosa che ho pensato quando Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juve? Meno male che ho vinto quest’anno la classifica cannonieri perché ora...". Immobile è così - si legge - schietto, genuino, divertente e mai banale. Fuori dal campo. Perché dentro invece diventa una macchina da gol implacabile e che anche quest'anno vuole far volare la Lazio. Battute a parte, Ciro non ha alcuna intenzione di abdicare in favore di CR7 e confermarsi capocannoniere. A partire da oggi proprio contro la Juventus.